Un approccio all'avanguardia inper la piena condivisione della genitorialità e dei compiti di assistenza familiare che interessa tutti i circa 4300 dipendenti italiani presenti nella sede direzionale di Verona, negli ...... promossa oggi Roma con il contributo non condizionante di. "Abbiamo approfondito le conoscenze ... "Con la Simg " sottolinea Lapi - abbiamo condotto anche uno studio insu questa associazione ...... grazie un'osservazione su un database unico incomposto da oltre 1 milioni di assistiti (e ...Acute SIMG in un incontro organizzato oggi a Roma con il contributo non condizionante di. "L'...

Da Gsk Italia, più tempo per 'i momenti che contano'' Adnkronos

Life Sciences: esperienze di relazione tra Università, Manager ed Imprese nell’Università di Siena, venerdì 26 maggio, ore 10 ...Come cambia il paese, nonostante la politica. Il gruppo farmaceutico GSK e ViiV "vogliamo permettere a tutti i nostri dipendenti di concentrarsi sulle persone che amano nei momenti chiave della vita".