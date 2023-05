Cristina Marino furibonda con una maestra | “Mi ha risposto che dovevo farmi i caz** miei | usando questa parola davanti ai bambini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Sono allo zoo con Nina e ovviamente essendo maggio ci sono 200 bimbi in gita”. Inizia così lo sfogo disu Instagram. Il racconto prosegue: “Ho appena visto unache spingeva un bambino per rimetterlo in fila. Mi sono avvicinata per dirle che era agghiacciante come si stava relazionando al bambino e mi hachelaai”. Insomma,non nasconde di essere molto arrabbiata: “Sono allucinata e mi fa orrore pensare come i genitori si impegnino a educare i propri figli, poi vengono mandati a scuola e le maestre si comportano così. Sono veramente innervosita e mi ...