Cristiana Calone | la verità su Massimo Ranieri | “Quando sono nata mio padre non c’era”

Massimo Ranieri, la figlia(riconosciuta a 24 anni): 'Avrei voluto un padre, dei soldi non mi è mai importato' Gianni Morandi: 'Chi si ferma è perduto, il plaid può aspettare. ...Ad una manciata di ore dalla messa in onda del programma in prima serata Tutti i sogni ancora in volo , la figlia di Massimo Ranieri ,ha avuto l'occasione di raccontare in un'intervista esclusiva a Chi la sua vita da bambina senza padre, visto che il genitore l'avrebbe riconosciuta solo in un secondo momento. ...Oggi il loro rapporto e sereno e d'intesa ma non sono mancati i dolori nella vita di. La perdita della madre, avvenuta nel 2015, è stata un evento drammatico , superato con grande ...

Massimo Ranieri, il triste annuncio della figlia in queste ore. “È andata via una parte di me”. Vediamo cos’è successo… Massimo Ranieri e sua figlia non hanno mai avuto un rapporto facile a causa di a ...Ecco quando si terranno gli spettacoli. Massimo Ranieri, la figlia Cristiana Calone (riconosciuta a 24 anni): «Avrei voluto un padre, dei soldi non mi è mai importato» Le date dello spettacolo di ...