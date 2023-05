Covid in Toscana | 19 morti in 7 giorni E 1 039 nuovi contagi 142 i ricoverati 3 ancora in terapia intensiva

(Di giovedì 25 maggio 2023) Sono stati 19 iper, in, nella settimana dal 18 al 25 maggio 2023. Si tratta di 11 uomini e 8 donne con età media di 82 anni. Icasi, sempre in sette, visto che il bollettino regionale viene ora emesso settimanalmente, sono stati 1.039: 291 confermati con tampone molecolare e gli altri 748 con test rapido

Altri 1.039 casi e 19 morti per Covid in Toscana in sette giorni Agenzia ANSA

