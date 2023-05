Così Roma ha sorpassato Berlino La versione di Fortis

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 maggio 2023) Fa sempre una certa impressione quando si associa la parola recessione alla Germania. Specialmente se chi è sempre stato considerato un problema per la salute e la stabilità dell’Europa, quell’Italia che non faceva mai i compiti a casa, sorpassa a sinistra. L’economia della Germania è scivolata in recessione durante l’inverno, con il Prodotto interno lordo in calo dello 0,3% nei primi tre mesi dell’anno rispetto al trimestre precedente. E questo dopo che la crescita era già caduta in territorio negativo alla fine del 2022. Gli economisti parlano di recessione tecnica. Ciò non significa, tuttavia, che l’intero anno sia negativo. Grazie soprattutto a un inverno mite in Germania, non si sono verificati gli scenari peggiori, come una carenza di gas, che avrebbe lasciato profonde cicatrici sull’economia. Di contro, l’Italia ha macinato crescita, toccando lo 0,5% nel primo trimestre, anche ...