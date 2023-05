Cosi l’International Board di Med-Or mette al centro il Mediterraneo

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 maggio 2023) Fulcro nodale tra Nord Europa e Global South, quadrante Euro-Atlantico e Indo Pacifico, ilAllargato è l’incrocio a quattro vie delle più determinanti dimensioni geostrategiche globali. Per tali caratteristiche, e tenendo conto delle varie complessità, va gestito nell’ottica del dialogo e dell’apertura, per inserire gli equilibri attuali e futuri all’interno di un flusso di confronto costante tra le varie anime che compongono il mosaico regionale. È questo ciò che emerge dall’articolata analisi prodotta dalche la Fondazione Med-Or ha riunito a Roma (qui le immagini). La sede di Via Cola di Rienzo, già solitamente luogo di incontri organizzati dalla fondazione presieduta da Marco Minniti, è stata scenografia di un evento prestigioso.è infatti un ...