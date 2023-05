MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ilvince l'andata dei playout di Serie B contro il Brescia : decisiva la rete al 25 del secondo tempo di, che ha fatto impazzire di gioia i tifosi calabresi. Al ritorno ai lombardi servirà ...Ilbatte 1 - 0 (0 - 0) il Brescia nella gara d'andata dei playout di Serie B. In rete per i calabresial 70'. Partita nervosa con le due squadre che, soprattutto nel primo tempo, hanno ......tra le due squadre Ilbatte il Brescia nell'andata dei playout di Serie B, portandosi avanti nel doppio confronto con i lombardi. Decisiva, nella ripresa, la rete messa a segno daal ...

Cosenza, Nasti tiene accesa la speranza: Brescia battuto al "Marulla" Gazzetta del Sud

L'attaccante firma la vittoria dei calabresi contro il Brescia, tra una settimana la gara di ritorno al Rigamonti ...COSENZA - È del Cosenza il primo atto del playout di Serie B, al San Vito un gol di Nasti piega il Brescia e regala l'1-0 alla squadra di Viali, che tra una settimana (giovedì 1 giugno) avrà due ...