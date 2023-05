Cosenza-Brescia | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 25 maggio 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per l’andata dei play-out di Serie B. Dirigerà l’incontro l’arbitro Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Baccini, e dal quarto uomo Volpi. VAR e AVAR saranno rispettivamente Nasca e Sozza. Calcio d’inizio ore 20:30 allo Stadio “Gigi Marulla” di. Due gare al cardio palma ci si aspettano nell’andata e nel ritorno dei play-out di Serie B tra. Dopo aver terminato il campionato a pari punti e aver evitato la retrocessione diretta in Lega Pro, solo una avrà la possibilità di rimanere in cadetteria. Dopo esser scampata alla retrocessione nella passata stagione, la compagine calabrese proverà a ripetersi nonostante un finale di Serie ...

in Serie B si sono affrontate in 32 occasioni con il bilancio in favore delle Rondinelle che vantano 12 vittorie contro le 7 dei cosentini, 13 i pareggi. Ilnon perde con il ...Commenta per primo(4 - 3 - 2 - 1): Micai; Martino, Rigione, Meroni, D'Orazio; Brescianini, Voca, Florenzi; D'Urso, Marras; Nasti.(4 - 3 - 2 - 1): Andrenacci; Karacic, Mangraviti, Cistana, Huard; ...Le probabili formazioni di(4 - 3 - 1 - 2): Micai; Rispoli, Meroni, Vaisanen, D'Orazio; Florenzi, Calò, Voca; Marras; Nasti, Finotto. Allenatore: Viali(4 - 3 - 1 - ...

