Cosenza-Brescia | c' è già il sold-out | un “Marulla” pieno pronto a spingere i ‘lupi’

È sold out lo stadio San Vito Gigi Marulla che questa sera riaprirà i cancelli per la gara d'andata dei Play Out di Serie B tra. Sono terminati alle 13:30 circa i tagliandi messi in vendita per i settori disponibili. Si registra dunque un'affluenza record, in considerazione di ciò e dei controlli al ...La data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di, match del San Vito Marulla valevole per l'andata dei playout del campionato italiano di Serie B 2022/2023 . I padroni di casa hanno bisogno di portare a casa la vittoria in modo ...Sarà tutta un'altra storia. La premessa di partenza è questa, perché, comunque vada stasera, non durerà novanta minuti. Il confronto si dispiegherà su almeno il doppio del tempo, con la possibilità di rimettere il verdetto ai supplementari, se non ...

Cosenza-Brescia: si salvi chi può Tuttosport

Nella sfida di inizio maggio le rondinelle furono più pericolose e concrete. Rispetto a quel match, però, Viali potrà contare su Marras ...Pronostici Serie B Playoffs 2023. Da giovedì 25 inizia la post-season del campionato cadetto. Chi andrà in Serie A