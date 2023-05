Coppa Italia | Giudice Sportivo | multa all’Inter dopo la finale

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ultimi provvedimenti delladi. Se per l’Inter non ci sono novità disciplinari c’è unaper la società, duemila euro perché i tifosi hanno lanciato nel recinto di gioco alcune bottigliette di plastica. Ne prende diecimila la Fiorentina, per aver gettato anche bengala e petardi (uno ha stordito un vigile del fuoco).SQUALIFICATIUna giornata: Lucas Martinez Quarta (Fiorentina) Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...

Assente Gagliardini per squalifica, Onana torna tra i pali dopo la finale diconcessa ad Handanovic. Dubbio Lookman nell'11 titolare per Gasperini. INTER (3 - 5 - 2) : Onana; Darmian, ...Non ci si aspetta quindi che i calciatori sostituiti si siedano in panchina sorridenti e sollevati, ma nella finale diEdin Dzeko e Hakan Calhanoglu non hanno fatto davvero nulla per ...... in carriera la Farfalla Tigre " questo il soprannome coniato per lei dai suoi ex tifosi di Busto Arsizio " ha messo in bacheca ben sei trofei, quattro dei quali (campionato,Cev ...

L'Inter ha vinto la sua seconda Coppa Italia consecutiva, la nona in assoluto, e contemporaneamente ha staccato il pass anche per partecipare alla prossima Supercoppa Italia. L'edizione che si giocher ...L'Inter ha battuto la Fiorentina nell'ultimo atto della Coppa Italia conquistando il trofeo per la seconda volta in fila (9 in tutto) ma il capocannoniere ...