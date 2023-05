Coppa Italia | Fiorentina-Inter 1-2 | le dichiarazioni di Inzaghi

(Di giovedì 25 maggio 2023) L’allenatore dell’Simonevenuto in conferenza stampa, ha analizzato la grande vittoria nella finale dicontro la: “Godiamocela, complimenti a tutti” Nel suovento in conferenza stampa dopo la vittoria nella finale dicontro la, il tecnico dell’Simoneha analizzato la sfida con i viola: “L’emozione è grande. Sapevamo che la finale sarebbe stata difficilissima, ho voluto lasciare i ragazzi tranquilli in questi giorni. Abbiamo speso moltissimo per arrivare qui, volevamo vincere. Abbiamo approcciato male, i ragazzi però sono ...

Inter,nel segno di Lautaro (Fiorentina ko). Sogno Champions (contro il Manchester City) e tripletino Nel 2010 l'Inter di Mourinho firmò il Triplete: Champions, scudetto e. Nel 2023 ...... nelle parole di Vincenzo Italiano , che perde per la seconda volta una gara da dentro o fuori nel suo biennio in Toscana, dopo quello contro la Juventus nella'21 - '22: ora la ...Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi si gode la terzaconquistata nella sua carriera da allenatore, la seconda sulla panchina nerazzurra. Il club meneghino fa doppietta proprio come in Supercoppa , ma per il mister piacentino il pensiero ...

I giornali in edicola giocedì 25 maggio dedicano ampio spazio alla vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter. Per la squadra di Simone Inzaghi è il nono successo nella storia della competizione.Grazie a una meravigliosa doppietta di Lautaro Mrtinez, l'Inter vince il suo primo titolo quest'anno e guarda con fiducia al futuro.