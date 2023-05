Contro l’Italia del disfattismo Cinque lezioni dall’Emilia-Romagna

...mafia hanno protestato per la decisione di Fratelli d'. ... E poi: "Ho conosciuto Ciavardini nell'ambito di iniziative con'... perché so quanto tiene alla lottatutte le mafie". Infine, ...Il ministro delle Infrastrutture e quello dell'Ambiente si scaglianoquanti ideologicamente si oppongono alla... Magiera, che fu il più stretto collaboratore di Pavarotti:deve... Ha ......il candidato designato per correre alle presidenziali'... trasmesso in diretta dalle 18 ora locale, Mezzanotte in. Lo ...

Mondiali U20, Italia ko 2-0 contro la Nigeria Sky Sport