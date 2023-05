Contro i rentier Schlein spiega la Schleinomics | più tasse sulle rendite finanziarie e immobiliari

A tre mesi dalla sua nomina a leader del Pd, Elly Schlein sceglie il palcoscenico del Festival dell'economia di Trento per ribadire e aggiornare alcuni punti della sua "mozione" . A partire da quella ...Didobbiamo tornare al periodo bellico per trovare un dato tanto negativo come quello che ...3.000 miliardi (o forse più) di spesa per interessi per consegnarli a chi non consuma (5% dei...A tre mesi dalla sua nomina a leader del Pd, Elly Schlein sceglie il palcoscenico del Festival dell'economia di Trento per ribadire e aggiornare alcuni punti della sua "mozione" . A partire da quella ...

Contro i rentier. Schlein spiega la Schleinomics: più tasse sulle ... L'HuffPost

A tre mesi dalla sua nomina a leader del Pd, Elly Schlein sceglie il palcoscenico del Festival dell'economia di Trento per ribadire e aggiornare alcuni punti della sua "mozione". A partire da quella ...