Conti mai così in salute La cacciata di Tridico dall’Inps grida vendetta

(Di giovedì 25 maggio 2023) Un bilancio positivo per 7 miliardi di euro, 12mila assunzioni in quattro anni, il pieno raggiungimento degli obiettivi del Pnrr e un’imponente digitalizzazione dell’Inps. Davanti a certi numeri c’è da aspettarsi un ringraziamento e invece per Pasqualequella di ieri è stata l’ultima conferenza stampa da vertice dell’Istituto nazionale di previdenza sociale in quanto è stato silurato senza un perché, per giunta tramite decreto di commissariamento, dalla premier Giorgia Meloni. Un bilancio positivo per 7 miliardi di euro, 12mila assunzioni in quattro anni e un’imponente digitalizzazione dell’Inps Un lungo addio quello del manager che ieri ha dato conto dei traguardi raggiuntisotto la sua direzione e in cui c’è stato spazio anche per una stoccata nei confronti di una ‘’ che alla luce dei risultati appare ...