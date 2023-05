Conte | “Il governo ha svenduto Ita a Lufthansa | più che Fratelli d’Italia sono Fratelli di Germania”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Andiamo a rileggere le molteplici dichiarazioni e i post del duo Meloni e Salvini: ‘Mai svendere la nostra compagnia di bandiera nelle mani straniere’. Adesso ilsovranista per eccellenza hala nostra compagnia alla. Avremo la maggioranza del capitale in mani tedesche: piuttosto chedi“. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, sull’accordo Ita-a margine di un’iniziativa elettorale a Licata, nell’Agrigento, per le Comunali del 28 e 29 maggio prossimi in Sicilia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.