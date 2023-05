(Di giovedì 25 maggio 2023) "Quel malaugurato incidente" lo "a qualche ambientalista convinto". A dirlo in aula - in riferimento all'aggressione dell'orsa che ha portato alla morte di un runner in Trentino - è stato Dino ...

A dirlo in aula - in riferimento all'aggressione dell'orsa che ha portato alla morte di un runner in Trentino - è stato Dino Planaz,regionale dellaValle d'Aosta. Planaz stava ...Decisivo per riaprire la partita in vista del secondo turno sarà il 7% conquistato dal... Michele Persiani, sostenuto dae Fi, si è imposto al primo turno con il 35,4% ma ha subito la ...Lo ha dichiarato oggi ilregionale Vittorio Mazza () che in tal senso ha depositato un'interrogazione in Regione. "Con questo documento " ha spiegato […] Attualità Arenzano, in ...

Consigliere Lega, mi auguro che un orso aggredisca ambientalisti Agenzia ANSA

A dirlo in aula - in riferimento all'aggressione dell'orsa che ha portato alla morte di un runner in Trentino - è stato Dino Planaz, consigliere regionale della Lega Valle d'Aosta. Planaz stava ...L’AQUILA – “Voglio augurare buon lavoro a Francesco De Santis, aquilano, che da oggi avrà la responsabilità di aiutare la Lega in Abruzzo a crescere e a radicarsi. Sono sicuro che saprà interpretare ...