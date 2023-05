Conselice ancora sott' acqua dopo una settimana

(Di giovedì 25 maggio 2023), Emilia - Romagna. A unadalla violenta alluvione che ha colpito un terzo della regione , la città in provincia di Ravenna èallagata . Lo si vede in questo video di Agtw; ...

Alluvione a Conselice, la rabbia dei cittadini ancora sott'acqua: “Rompete gli argini”. E arrivano i carabinieri il Resto del Carlino

Conselice, Emilia-Romagna. A una settimana dalla violenta alluvione che ha colpito un terzo della regione, la città in provincia di Ravenna è ancora allagata. Lo si vede in questo video di Agtw; immag ...Salvati 350 vitelli e mucche della stalla della Cab Massari a Conselice. A causa dell'alluvione avevano l'acqua alla caviglia e rischiavano di morire di fame. Da Modena sono partiti 1.500 quintali di ...