Confindustria | Piccola e Giovani insieme per andare oltre la crisi e puntare la crescita

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Pmi e. Crescere, un obiettivo comune”: un imperativo, più che il titolo dell’assemblea congiunta tra laIndustria e il GruppodiBergamo. Perché in un mondo economico che continua a lavorare in un contesto costellato di criticità, la collaborazione e la contaminazione positiva tra due realtà forti del nostro territorio, quella delle piccole e medie imprese e dell’imprenditoriale, dimensioni che spesso coincidono,a essere un intreccio virtuoso è diventata questione di sopravvivenza. “Contatto e vicinanza”, come ha sottolineato in apertura la presidente diBergamo, Giovanna Ricuperati. Elementi fondamentali per affrontare “il cambiamento epocale in corso”, come ha evidenziato il numero uno della ...