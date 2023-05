Conferenza stampa Pohjanpalo | «Cagliari? I playoff sono diversi dalla stagione regolare»

(Di giovedì 25 maggio 2023), l’attaccante del Venezia parla in vista del match deidi Serie B contro ilJoel, attaccante del Venezia, ha parlato inin vista del match contro il. Le parole riportate da TuttoVenezia.com. MARCATORI – «Dal punto di vista della classifica marcatori ho sofferto l’avvio dicomplesso, ho dovuto adattarmi al calcio italiano e quindi è stato necessario un periodo di adattamento. Ricordo che il primo gol l’ho segnato proprio al. Il mio obiettivo è continuare a giocare a e segnare come in questo periodo» CLIMA – «In settimana a Venezia ha fatto caldo in questi giorni; quindi, le condizioni anche fisiche ...

(Photo by LOIC VENANCE / AFP) L'allenatore croato dell' Olympique Marsiglia , Igor Tudor, ha parlato indue giorni prima di ricevere, in casa, il Brest. Tudor ha parlato della ...Durante la seduta laLocale Sociale e Sanitaria Asl Roma 3 ha anche espresso parere favorevole al 'Protocollo d'Intesa per l'inclusione sociale e la promozione della salute in ambito ...Che però la vede diversamente, come dimostrato dal niet di Fratelli d'Italia e della Lega alla nomina, come confermato da quanto detto oggi dalla stessa leader del governo nella...

Conferenza stampa Pohjanpalo: «Cagliari piazza calda, partita imprevedibile» Cagliari News 24

Il nuovo CdA della Pallacanestro Varese presentato prossimamente in conferenza stampa. Sarà sempre Luis Scola il pivot della società, ma il il presidente ora è Toto Bulgheroni (nell'immagine dal web i ...Così il sette volte campione del mondo nella classica conferenza stampa del giovedì del GP di Monte Carlo: non c'è alcuna pista Ferrari, anzi una trattativa ormai alle battute finali per restare in ...