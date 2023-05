Condannato per aver tenuto uccellini al buio e in gabbie anguste Come si può essere così crudeli?

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ecco i fattili ricapitola la Cassazione: un individuo a Brescia teneva cinque(una peppola e quattro fringuelli) “al, intte poggiate a terra e di dimensioni assai, due di essi privi della coda o delle piume della coda, o comunque con un piumaggio che rendeva loro impossibile volare (a causa della provocata compromissione delle penne remiganti e di quelle timoniere), tutti e cinque dunque in condizioni tali da non poter volare e da compromettere la loro stessa sopravvivenza”. Si trattava, cioè, della “pratica denominata ‘chiusa’ (ossia la custodia alper lunghi mesi allo scopo di falsare il loro ciclo annuale in modo che una volta portati all’aria aperta, in autunno e in inverno, durante la stagione venatoria, convinti che fosse giunta la ...

E, tantorestare in tema, l'ente, stavolta in seguito a un incidente stradale, è statoa risarcire una donna M. G. B. con quasi 2500 eurole conseguenze patite. Commenti da ...... non meno rilevante: nel luglio 2022, infatti, l'ex agente della polizia di Minneapolis Derek Chauvin è statoa oltre 20 anni di carcere in una prigione federaleaver violato i diritti ...La Corte dei Conti dell'Umbria hal'ex primario di chirurgia pediatrica dell'ospedale di Perugia, Antonino Appignani, a trenta mila euroil danno di immagine provocato all'ospedale e all'Università. Il professor ...

Condannato per omicidio Ventisei anni a Stefanini LA NAZIONE

Sulla base di nuove prove, anche dopo molti anni e di fronte a reati che non si possono prescrivere come omicidi e stragi, è possibile ancora procedere contro persone già assolte o prosciolte e, se ...Grande festa in casa del Coviran Granada che nonostante la sconfitta contro il Joventut per 73-62, con un parziale di 26-10 nell ... con un canestro di Williams-Goss che ha condannato questi ultimi ...