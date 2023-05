Concours Mondial de Bruxelles | i vini toscani i più premiati d’Italia

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ottantadi cui 32 con medaglia d’oro, 47 con medaglia d’argento e uno con la Gran medaglia d’oro, un Nobile di Montepulciano Docg. E’ l’eccellente risultato che ha portato a casa la Toscana dalde(CMB), prestigioso concorso giunto alla trentesima edizione, che ha riunito esperti dell’intero settorecolo internazionale per degustare 7.500provenienti da 50 paesi del mondo intero e che si è concluso nei giorni scorsi a Parenzo, in Croazia. La regione Toscana per la prima volta nella storia del CMB è stata la più premiata tra le regioni italiane (il 35% di medaglie contro il 26% per tutta Italia) e anche la più rappresentata con 228. La stretta collaborazione tra la Regione Toscana e il CMB ...