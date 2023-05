Concorso Università Roma Tre | 10 Posti da Ricercatore

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 25 maggio 2023) Procedure di selezione per la copertura di 10daa tempo determinato. Si comunica che sono indette procedure di selezione per la copertura di complessivi diecidia tempo determinato, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari: Dipartimento di economia aziendale: settore concorsuale 12/C1, settore scientifico-disciplinareIUS/09, un posto; Dipartimento di filosofia comunicazione e spettacolo: settore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinareL-ART/05, un posto; Dipartimento di ingegneria industriale, elettronica emeccanica: settore concorsuale 09/G2, settore scientifico-disciplinareING-INF/06, un posto; Dipartimento ...