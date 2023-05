Concorso Università di Brescia | 1 Posto da Ricercatore

(Di giovedì 25 maggio 2023) Procedura di selezione per 1daa tempo determinato, settore concorsuale 06/N2 Si fa presente che è indetta la seguente procedura di selezione per la copertura di 1dia tempo determinatoe e pieno, nel Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali. Bando diPer ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d'Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all'U.O.C. reclutamento personale docente di questa Universita', tel. 030.2988.321-290; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it Come Presentare la Domanda La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonche' i ...

... confronti, approfondimenti, una mostra e la premiazione della prima edizione del... Lector in Scienza è una tre giorni organizzata dalla Fondazione Di Vagno, insieme con l'di Bari, ...Tema dell'edizione 2023 del, tornato in presenza per la prima volta dopo la pandemia, ha ... Irene Bozzoni, Professore Ordinario di Biologia Molecolare all'La Sapienza di Roma e ...Il video è stato girato in zona porta Romana, nei pressi dell'Luigi Bocconi. La persona ... E per capire l'approccio, basta dare un occhio aldi polizia del 2022 che associava la ...