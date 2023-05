Concorso Comune di Treviso | 2 Posti da Agente di Polizia Locale

(Di giovedì 25 maggio 2023) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 2didia tempo pieno ed indeterminato E’ indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 2didi(area degli istruttori). Bando diI requisiti per la partecipazione sono espressamente indicati nel relativo avviso di selezione reperibile nel sito www..it Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Settore affari generali, risorse umane, contratti e appalti, tel. 0422/658434 - 658487 - 658626 - 658354. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e' il 22 ...

... di pancake a forma di Topolino con burro e mirtilli e della passioneper Disneyland che condivide con Jason Schwartzman . Nel film di Wes Anderson , Asteroid City - ina Cannes - ...Da domani 26 maggio a domenica 28 maggio si svolge a Ospedaletti (confermato nell'elenco 'Città che legge' dal Centro per il libro e la lettura) la quarta ... viene confermato il...... illetterario dedicato alle migliori opere al femmile, che avrà come ospiti d'eccezione ... Gli sportivi non rimarranno delusi dalla Tigullio Vip Padel Cup , in collaborazione con ildi ...

Concorso aperto per un posto all'ufficio tributi del Comune di Fiorenzuola IlPiacenza

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza e misurazione come specificato nella cookie polic ...Dalle ore 14.30 fino alle 17 di domenica prossima, 28 maggio, in occasione della gara ciclistica "Trofeo industria e artigianato Ravina" a Ravina e Romagnano ...