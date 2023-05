Comune | Simeone | “Cittadinanza onorario di Napoli a Spalletti”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Come avevo anticipato nei giorni scorsi, questa mattina ho inviato al Sindaco la richiesta di conferire laonoraria a Luciano. Ritengo sia un giusto riconoscimento al Mister che, pur non essendo nato aha manifestato, in molteplici occasioni, il suo amore e la sua ammirazione per questa città e per la sua gente. Un gesto di stima verso un uomo che, con il suo impegno sportivo e sociale, ha contribuito a realizzare il sogno dello scudetto atteso, da anni, da milioni di tifosi ed ha sempre trasmesso messaggi ed esempi positivi E’ poi riuscito ad interpretare appieno lo spirito che contraddistingue noi napoletani: passione, tenacia, determinazione. Ha dimostrato di sentirsi un napoletano di adozione e il conferimento dellaonoraria di ...

Nino, consigliere del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare ... A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino, consigliere del Comune di Napoli: Festa scudetto Napoli, le ultime Le parole di Nino Simeone sulla cittadinanza a Spalletti e la festa in programma il 4 giugno per lo scudetto del Napoli:

