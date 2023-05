Compleanno De Laurentiis | il patron azzurro scatenato | “Io e Lotito? Casino garantito”- VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 25 maggio 2023) Simpatico siparietto andato in scena tra Aurelio Dee Claudioprima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Nel giorno del suo 74º, Aurelio De, attuale presidente del Napoli e campione d’Italia, ha vissuto un’occasione speciale, ricevendo tanto calore da ex calciatori azzurri e attori illustri. In unesclusivo pubblicato sui social media dal, sono stati raccolti numerosi messaggi di auguri provenienti da ex calciatori azzurri come Lavezzi, Hamsik, Cannavaro, nonché dal capitano Giovanni Di Lorenzo. Inoltre, importanti personalità del mondo dello spettacolo, tra cui Carlo Verdone, Alessandro Siani, Clementino e Salvatore Esposito, hanno inviato i loro auguri al presidente che ha poi festeggiato ...