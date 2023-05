Compagnoni | «Complimenti a Inzaghi! Lukaku è impressionante»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il giornalista Maurizio, a Sky Sport, ha parlato dell’Inter per la vittoria della Coppa Italia facendo iin primis a Simone Inzaghi.? Maurizio, a Sky Sport, ha parlato così della vittoria della Coppa Italia da parte dell’Inter (vedi articolo): «Ia Simone Inzaghi li farei soprattutto per la condizione atletica e mentale. I giocatori, come Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez ma non solo, stanno giocando a livelli che non sempre hanno avuto in questa stagione. Romeluè tornato in una condizione. La difesa ha sofferto un po’ perché l’avversario era forte. Ha sofferto perché davanti aveva una grande squadra come la Fiorentina. È stata una delle finali più belle degli ultimi ...