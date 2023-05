Commissioni sulle prenotazioni | la palla al piede del turismo

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 25 maggio 2023) Sempre più il settore turistico incatenato dalleè affetto da sofferenza e stasi., imprenditori, tasse, sviluppo, turisti, incoming, economia, cultura, arte, finanza, viaggiatori, flussi, innovazione, portali di, piattaforma turistica, host: tutte parole che rischiano allo stato attuale di suonare vuote, di portare danno e non beneficio, di essere un boomerang per la nostra amata Patria, per l’Italia che portiamo nel cuore, per tutto il comparto turistico che ha ampiamente sofferto anche a causa delle chiusure anti Covid. Ilin Italia rappresenta l’1,2% del PIL nazionale, ma potrebbe fare molto di più, pensando che in termini di valore aggiunto generato dalle presenze turistiche nel 2022 si sono superati gli 89,1 miliardi di euro contro i 99,9 miliardi del 2019, causa ...