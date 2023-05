“Commenti e atteggiamenti inappropriati” | Davide Serra condannato a risarcire con 37mila euro una sua ex manager in Algebris

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023), il finanziere italiano trapiantato a Londra e amministratore delegato alla City del fondo d’investimenti, è statouna exdella sua società per 32mila sterline per diversinei suoi confronti negli anni in cui hanno lavorato insieme. A dare la notizia è il tabloid Daily Mail che riporta la versione della donna, Jolanda Niccolini, anche lei d’origine italiana, secondo la qualeha fatto, tra le altre cose,sulle dimensioni del suo seno, sulle sue attitudini personali o – in genere – sull’asserita “imprevedibilità delle donne durante il ciclo” prima di demansionarla. La donna è stata indicata in ...