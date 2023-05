Come Zelensky in 30 ore ha ottenuto più risultati che in 30 giorni

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Le immagini di Hiroshima distrutta sembrano esattamentele immagini di Bakhmut”. Volodymyr, presidente dell’Ucraina, è stato uno dei grandi protagonisti del vertice del G7 a Hiroshima. Durante il fine settimana, il leader ucraino ha incontrato capi di Stato, premier e rappresentanti di governo per raccogliere – e confermare – il sostegno mondiale contro la Russia e a favore del popolo ucraino. In 30 ore,ha parlato con tutti quelli che contano del mondo occidentale, del cosiddetto Global South e del fronte arabo.ricostruisce il sito Nikkei, il presidente ucraino è entrato in contatto per la prima volta con il Giappone ad aprile per discutere in maniera riservata le condizioni di sicurezza dell’arrivo nel Paese. Ogni gesto sembrava ragionato, dall’aereo di Stato francese che lo ha portato ...