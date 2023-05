Come proseguirà l’atlantismo di Mitsotakis in Grecia e in Ue

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dopo le urne ad Atene non si ragiona più solo sui numeri, pur netti, della vittoria del premier Kyriakosalle elezioni politiche, quanto supotrà continuare il governo conservatore sia sulla strada delle riforme che hanno indotto fiducia nei mercati e negli investori, sia su quella della geopolitica di alleanze e relazioni. Vincere le seconde urne che si terranno il 25 giugno, con il premio di maggioranza, per il 55enne premier e figlio d’arte (suo padre fu Primo ministro dal 1990 al 1993) significa essenzialmente due cose: dare stabilità ad un’economia che necessita di proseguire nell’attrarre investimenti stranieri e costruire una nuova narrazione nel Mediterraneo assieme agli alleati, storici e nuovi. Nea Dimokratia Il risultato delle elezioni del 21 maggio ha dimostrato che i cittadini greci hanno fiducia in Kyriakos ...

... in Etiopia da doveil suo lavoro. "La situazione umanitaria è purtroppo in continuo ...Europa, ha affermato il responsabile della Farnesina "auspichiamo anche un attivo coinvolgimento ...... fino a raggiungere la via Emilia, doveil suo viaggio. L'arrivo è previsto per ...sempre, più siamo e più ci divertiamo!'. GalleryI prossimi appuntamenti: Mercoledì 7 giugno alle ore 17, il ciclocon la regista Alice Rohrwacher , che parlerà diè possibile mettere in luce certe contraddizioni della ...