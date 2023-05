Come ottenere le funzioni del Mac su Windows

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il Mac dispone di molteche gli utentinon hanno: dalla barra Dock inferiore passando per la gestione avanzata delle finestre e per il sistema di ricerca tutto fare (solo per citare quelli più evidenti). Chi ha usato almeno una volta il Mac e torna surimarrà sicuramente contento nel sapere che gran parte delledel Mac possono essere replicate sucon semplici programmi. Nella guida che segue vi mostreremo , usando solo applicazioni gratuite e facilmente installabili sia su10 sia su11. LEGGI ANCHE -> Migliori Skin Pack per trasformarein altri sistemi 1) Anteprime file e cartelle con Spacebar Su Mac premendo la barra spaziatrice (dopo aver selezionato un file o una cartella) è ...