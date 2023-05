Colli al Metauro | baby gang perseguita per due anni un minore | fermato un 19enne

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 maggio 2023) Duedi vessazioni, culminati con una pistola puntata alla fronte per farsi dare il cellulare e una visita in ospedale per le ferite riportate. È stato l’ultimo atto di una lunga serie di persecuzioni subite da un 17enne aal, nel Pesarese. Il compagno della madre ha accompagnato il ragazzo dai carabinieri per chiarire quanto accaduto. E qui il giovane ha raccontato la lunga storia di maltrattamenti, pestaggi e atti di bullismo subiti. Nell’ultimo, quello che l’ha fatto finire in ospedale, ha raccontato di esser stato minacciato con una pistola e malmenato da due coetanei che conosceva. Le indagini si sono quindi dirette verso l’individuazione di un’Apecar, il cui conducente è stato identificato e ha confessato di aver preso parte al pestaggio. I militari hanno quindi arrestato il, indagato ...