Colla Zio | esce il nuovo singolo In fondo al blu

(Di giovedì 25 maggio 2023) La bandZio torna dopo il successo Sanremese e si rilancia con ilInal blu IZIO sono pronti a tornare: uscirà domani venerdì 26 maggio INAL BLU, ildel collettivo milanese. Dopo la tappa al Festival di Sanremo, per ROCKABILLY CARTER, protagonista dell’omonimo album, è tempo di vacanza, ma soprattutto d’amore. Con ROCKABILLY CARTER iZIO ci hanno introdotto nell’universo del gigante buono protagonista del loro album d’esordio, che è anche il loro universo musicale: un mondo fantastico, colorato, disegnato a pennarello, in cui icome Billy cercano il proprio posto. Ora, con l’arrivo della bella stagione, ROCKABILLY CARTER ha deciso di fermarsi IN ...

Venerdì 26 maggio " per citare i momenti principali " alle 21.30 arrivano i "Queen of saba" e, alle 22.30, i "". Sabato 27 maggio, alle 21.15 ci sarà il cantautore Stasi, a cui seguirà "...Venerdì 26 maggio " per citare i momenti principali " alle 21.30 arrivano i "Queen of saba" e, alle 22.30, i "". Sabato 27 maggio, alle 21.15 ci sarà il cantautore Stasi, a cui seguirà "...2023 - 02 - 08 01:32:12 La classifica della prima serata 1 Marco Mengoni 2 Elodie 3 Coma_Cose 4 Ultimo 5 Leo Gassmann 6 Mara Sattei 78 Cugini di Campagna 9 Mr. Rain 10 Gianluca Grignani 11 Ariete 12 gIANMARIA 13 Olly 14 Anna Oxa 2023 - 02 - 08 01:22:34 Diretta Instagram di Ama e Ferragni Chiara Ferragni fa partire una ...

Il festival della «musica bella e dei baci» è arrivato alla sua 17esima edizione e quest'anno vi aspetta dal 26 al 28 maggio 2023, sempre all'Idroscalo di Milano. Abbiamo intervistato il direttore cre ...I COLLA ZIO, band rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, aggiungono nuove date al BLASTER SUMMER TOUR, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Dopo la partecipazione al Festival di ...