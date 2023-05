“Coco Chanel” | il nuovo brano di Boro Boro con Oriana

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dal 26 maggio disponibile ilsingolo diin collaborazione con la star argentina della musica latin MILANO – “” è ilsingolo diin collaborazione con la star argentina della musica latin, disponibile da venerdì su tutte le piattaforme digitali per Virgin Records/Universal Music Italia. Dopo aver collezionato 7 dischi di platino, 1 disco d’oro, oltre 240 milioni di stream totali e 122 milioni di views su YouTube grazie a hit inarrestabili come i singoli Lento e Nena che hanno dominato le classifiche per settimane, reduce dal successo di Suavemente (la riedizione italiana deldell’artista algerino ...

La graduale affermazione del 'quiet luxury', la qualita' che non ostenta, rivela il rifiuto della 'dittatura' degli influencer e conferma a distanza di decenni quanto avesse ragione, 'la ...Un abito classico creato danel 1926 e che non passerà mai di moda. Come non citare il blazer , un must have da avere in tutti i colori e da indossare tutto l'anno, anche sotto i cappotti.La graduale affermazione del "quiet luxury", la qualità che non ostenta, rivela il rifiuto della "dittatura" degli influencer e conferma a distanza di decenni quanto avesse ragione, "la ...

Boro Boro lancia “Coco Chanel” e porta in Italia la superstar da 9 milioni di follower, Oriana. Scopriamo la sua storia musicale All Music Italia

Dal 26 maggio disponibile il nuovo singolo di Boro Boro in collaborazione con la star argentina della musica latin MILANO - “Coco Chanel” è il nuovo ...Da Tintoretto a Boccioni, da Chanel a Tom Ford: stile ed eleganza dopo il 1789 e il Sessantotto L’età dei sogni e delle rivoluzioni, 1789 – 1968, la grande mostra ideata e realizzata da Fondazione Cas ...