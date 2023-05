CM com – Lecce | Umtiti | ‘Ho vissuto quattro anni di galera a Barcellona | qui ho ritrovato il sorriso E sul futuro…’ | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 25 maggio 2023) 2023-05-25 16:41:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calcio.com: Samuel, difensore arrivato alin prestito dal, ha parlato a Canal+ rilasciando una lunga intervista nel corso della quale ha trattato diversi temi tra presente e futuro: “Sono statidiquelli passati in Catalogna. Non solo sul piano sportivo ma anche della vita di tutti i giorni. Stavo proprio male, preferivo starmene in disparte. All’inizio stavo bene e mi esprimevo ad alti livelli poi ho iniziato a sentire un po’ di diffidenza nei miei confronti e ho capito che nessuno più credeva in me.per me è stata una sfida, avevo bisogno di sentirmi apprezzato, ...