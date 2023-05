Club Scherma Salerno | Di Martino vince il titolo Gold Cadetti 

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 25 maggio 2023): Dinon si ferma mai eanche ilCadetti, 7° Citarella tra i Giovani. Convocazione agli Europei Under 23 di Budapest per Iandolo Giuseppe Dinon finisce mai: pochi giorni dopo essersi laureato campione d’Italia della categoria Allievi (Under 14), il fiorettista delè tornato a Riccione e lì ha vinto anche il Campionato Nazionalecategoria Cadetti (Under 17), sempre nel fioretto maschile. Alla sua prima esperienza in una gara della “categoria superiore”, a cui era stato ammesso proprio a seguito della vittoria nella 59^ del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, ...