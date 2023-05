Classifica Giro d’Italia 2023 | diciottesima tappa | Thomas in rosa | Roglic risponde | Almeida scricchiola Caruso 5°

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ladelha subito importanti scossoni al termine della, una delle frazioni più ardue della Corsa: la durissima salita di Coi e l’arrivo in quota a Val di Zoldo hanno messo a dura prova i grandi pretendenti alla conquista del Trofeo Senza Fine. Testa a testa frontale tra i big che ambiscono a indossare la magliasul gradino più alto del podio a Parigi e lo spettacolo non è mai mancato all’ombra delle Dolomiti. Primozha alzato il ritmo in maniera importante quando mancavano poco meno di nove chilometri al traguardo. Lo sloveno ha rialzato la testa dopo aver pagato dazio due giorni fa sul Monte Bondone e ha mandato subito in crisi Joao, che aveva ...

La tappa in diretta sul canale 210 Sky, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Giro d'Italia 2023, tutte le classifiche: Jonathan Milan ipoteca la graduatoria a punti dopo 17 tappe OA Sport

"Ringrazio la squadra che mi ha dato l'occasione di partecipare al Giro. Non ci credo ancora ma in questa volata ... meglio il lavoro del fidato Sepp Kuss e stacca tutti i rivali di classifica.(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Il campione d'Italia Filippo Zana (Team Jayco) ha vinto la 18/a tappa del Giro d'Italia, a Oderzo-Val di Zoldo ... allo sloveno Primoz Roglic (suo diretto rivale in classifica) ...