(Di giovedì 25 maggio 2023) L'obiettivo è fare piena lucea dinamica dell'di Vigevano (Pavia): le indagini proseguono. Anche la donna di 46conducente dell'altra auto coinvolta nello schianto costato la vita alla piccolaS., 5, è indagata per omicidio stradale. Proprio come per la 36enne...

La mamma diSpadaro, la bambina di 5 anni morta dopo essere statafuori dal finestrino dell'auto dopo un incidente stradale , è indagata per omicidio stradale. L'iscrizione del nome della mamma, ...Drammatico incidente stradale a Vigevano , in provincia di Pavia, nel quale è morta una bambina di 5 anni . La piccolaSpadaro, che viaggiava in auto con la madre, è statafuori fuori dall'abitacolo ed ha sbattuto la testa contro un palo . Purtroppo a nulla sono valsi i disperati tentativi di ...In una dolorosa vicenda recentemente accaduta a Vigevano (Pavia), la madre di, una dolce bambina di soli 5 anni, è stata ufficialmente coinvolta in un'indagine per omicidio stradale. ...

Clarissa sbalzata fuori dal finestrino e morta a 5 anni: cosa resta da capire sull'incidente Today.it

È la quarantaseienne che guidava l’altra vettura. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia, la data non è ancora fissata ...Drammatico incidente stradale a Vigevano, in provincia di Pavia, nel quale è morta una bambina di 5 anni. La piccola ...