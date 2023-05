Clamoroso errore al bancomat | la banca può punire i clienti

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 25 maggio 2023) Avere sempre in tasca del contante non fa mai male, anche se ormai da anni sono sempre di più gli italiani che si affidano al pagamento con carta anziché girare per strada col portafoglio carico di banconote nel timore di essere derubati. Ma avere qualche spiccio, come detto, è sempre cosa buona, anche se trovare uno sportello per il prelievo può essere spesso un’impresa ardua. Tra quelli che non sono della nostradi riferimento, per evitare di pagare commissioni extra, e quelli che invece sono fuori servizio, insomma, anche arrivare al contante non è facile. Capita però che dal prelievo possa arrivare un gran colpo di fortuna, come successo ad alcunidi unain Italia che però ora devono fare i conti con l’ira della filiale. Più soldi dal, cos’è successo Alcuni cittadini di Lozzo Atesino, ...