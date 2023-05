Cipollini attacca i commentatori tv del Giro | Ciclismo noia? Il pubblico è con noi

(Di giovedì 25 maggio 2023) Re Leone torna a ruggire. Mariosu Instagram,tv che, parlando di “”, la associano al. Un argomento tornato alla ribalta in questa edizione della corsa rosa che sinora, non ha visto grandi attacchi, essendo rimasto presto orfana di Remco Evanepoel...

A Castiglion Fiorentino trionfa la Work Service: Edoardo Cipollini ... La Gazzetta di Lucca

Ennesimo secondo posto, il quarto per l'esattezza, per Edoardo Cipollini, dopo quelli di Faenza, Altivole e Belricetto di Lugo. Domenica, l'ultimo della serie, lo ha ottenuto a Brolio nel comune di Ca ...Dosolo La Rapid Viadana batte il Reggio Calcio in rimonta nella finale play off e sale in Seconda Categoria. Al fischio finale esplode la festa dei ...