Cieli coperti e rovesci | il tempo rimane instabile sulla Lombardia

(Di giovedì 25 maggio 2023) In questi giorni ilnostra regione si presenterà perlopiù stabile al mattino ma con un aumento dell’instabilità durante le ore pomeridiano-serali specialmente sui rilievi e le alte pianure. Vediamo nel dettaglio l’evoluzione dei prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 25 maggio 2023Previsto: In mattinata cielo variabilmente nuvoloso su tutta la regione con possibilisparsi più probabili tra l’alta pianura e i rilievi Prealpini. Tra il pomeriggio e la sera cielo poco nuvoloso o con nubi sparse su tutta la regione con possibilità di qualche localeo orale tra i rilievi Prealpini e la pianura.Temperature: Minime comprese tra 14 e 17°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 23 e ...

