Chiocci | Corsini | Ciannamea e gli altri La Rai è diventata Tele-Meloni

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dopo settimane di polemiche inenarrabili sul fronte Cda con la norma anti-Lissner (il soprintendente del Teatro San Carlo, mandato pensione per liberare il posto a Carlo Fuortes), le dimissioni proprio dell’ex Ad e la nomina prima di Roberto Sergio e dunque di Giampaolo Rossi, finalmente siamo arrivati al “grande giorno”. Stamattina, infatti, il Consiglio di amministrazione di Viale Mazzini ha ufficializzato le nomine dei nuovi direttori di genere e di testata della Rai. Con un’occupazione pesante da parte della destra, Fratelli d’Italia e Lega in testa. Sia chiaro: non che questa cosa debba sorprendere. Accade sempre così ad ogni cambio di governo e, finché la Rai resterà appannaggio dei partiti, accadrà anche negli anni prossimi. Via libera del Cda alle nomine dei direttori di testata e genere. Al Pd resta il presidio del Tg3 con l’intramontabile Orfeo Come era stato già anticipato, ...