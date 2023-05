Chiara Francini | “Io e il mio compagno stiamo provando ad avere un figlio La maternità surrogata? No | vorrei provare con il mio corpo”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il suo toccante monologo sullaal Festival di Sanremo aveva suscitato grande scalpore, accendendo il dibattito su questo articolato e delicato tema. “A volte penso di essere una donna di me*da perché non so cucinare, non mi sono sposata e non ho avuto figli”, aveva detto infatti a tarda notte, sul palco dell’Ariston. Adesso, a mesi di distanza,ha rivelato che lei e il, l’ex calciatore 46enne Frederick Lundqvist, stannoadun. Lo ha fatto ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, spiegando che oggi, a 42 anni, si sente finalmente pronta a compiere questo passo: “Il desiderio di unc’è – ha esordito l’attrice -. Ciad ...

Così Lillo epotrebbero svoltare una giornata che non sta andando per il verso giusto. Proprio come le Gocciole, il biscotto frollino più acquistato dagli italiani. Per lanciare il ...Tutti gli ospiti del tavolo hanno attaccato l'uomo a partire dafino a Barbara Alberto tanto che Matano, quando il clima si è surriscaldato, è stato costretto a placarle : La vita in ...Roma, 24 mag. Fabio Concato, Ermal Meta, Santi Francesi, Paola Turci,e Dardust sono i nomi dei primi ospiti che Musicultura ha annunciato in vista della fase conclusiva della XXXIV edizione del Festival della Canzone Popolare e dAutore. Le loro ...

Chiara Francini: Sto provando ad avere un figlio, è legata all'ex calciatore Frederick Lundqvist Fanpage.it

Tommaso Zorzi lascia la giura di Drag Race Italia Ecco da chi potrebbe essere sostituito: confermata la terza stagione dello show.L'evento il 23 e il 24 giugno Fabio Concato, Ermal Meta, Santi Francesi, Paola Turci, Chiara Francini e Dardust sono i nomi dei primi ospiti che Musicultura annuncia oggi in vista della fase conclusiv ...