Chiara Ferragni | l’annuncio su Fedez spiazza | “Mai più insieme”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Personaggi tv.tutti: “Mai più” –è stata senz’altro una delle co-conduttrici più chiacchierate dello scorso festival di Sanremo. È stata al centro dell’attenzione mediatica sia per i suoi outfit provocatori che per il monologo. Non solo, a lungo si è scritto sui giornali della partecipazione alla kermesse canora del marito di lei,, che seduto tra il pubblico è stato ad un certo punto coinvolto da Rosa Chemical nella sua performance. Tutti ricorderanno il bacio appassionato tra i due, che ha suscitato le ire della nota influencer. Leggi anche:, confessione sconvolgente a “Muschio Selvaggio”: cosa ha detto Leggi ...

'Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo', aveva detto il marito di. Parole che sono giunte all'orecchio dell'attore hard che ha replicato: 'Ha bisogno di farsi pubblicità. ...Un utente invece ha sostenuto che i "Basciagoni" (nome utilizzato dai fan per chiamare la coppia) stiano diventando peggio dei "Ferragnez" (Fedez e). © RIPRODUZIONE VIETATAha imparato la lezione. Almeno, così dice. Dopo il caos per la sua partecipazione a Sanremo e i problemi (presunti) anche in casa con il marito Fedez , si è ripromessa di non ...

Chiara Ferragni ha avuto un flirt con un attore di Hollywood Radio 105

Oltre alle passerelle dei vip – fra tutti, Chiara Ferragni, Cate Blanchett, Oprah Winfrey ed Emma Stone – e alle creazioni del designer Nicolas Ghesquière, l'occhio non poteva non cadere sulla ...Chiara Ferragni ha imparato la lezione. Almeno, così dice. Dopo il caos per la sua partecipazione a Sanremo e i problemi (presunti) anche in casa con il marito Fedez, si ...