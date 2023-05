Chiara Ferragni e Fedez tornano insieme a Sanremo 2024? La risposta

Fedez esi sono esposti sul futuro del Festival di Sanremo quando un utente social ha chiesto a entrambi se mai torneranno insieme su quel palco. Ebbene l'imprenditrice digitale non ha ...Ma anchecon Fedez, Sabrina Impacciatore e poi le imprenditrici digitali Gabrielle Caunesil, Gala Gonzalez, Candela Pelizza, Valentina, Erika Boldrin . La sfilata è iniziata ...... il nuovo singolo di Fedez in collaborazione con Annalisa e Articolo 31, ma è anche quello del grande attacco che il marito disubisce da Rocco Siffredi . Il pornoattore, infatti, ha ...

Chiara Ferragni ha avuto un flirt con un attore di Hollywood Radio 105

Chiara Ferragni e Fedez hanno rotto il silenzio in merito alla loro partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo. In vista dell’uscita della puntata speciale di The Ferragnez incentrata sulla loro ...Dalle star del K-pop fino agli influencer nostrani, ecco tutti gli ospiti previsti per la sfilata di Luis Vuitton all'Isola Bella.