: Arrizabalaga K. (Portiere), Azpilicueta C., Fofana W., Chalobah T., Hall L., Chukwuemeka C. D., Gilchrist A.,Felix, Koulibaly K., Loftus - Cheek R., Mendy E. (Portiere), Pulisic C., ...Felix è felice ale vorrebbe restare a Londra. Eppure il futuro del portoghese è decisamente un rebus dato che si trova in Blues in prestito dall'Atletico Madrid. Mundo Deportivo ha ...In avanti spazio a Sterling e Madueke a supporto dell'unica puntaFelix. Le probabili formazioni di Manchester City -MANCHESTER CITY (4 - 2 - 3 - 1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji,...

Chelsea, Joao Felix sollecita la permanenza: “Un top club, mi piace stare qui” ItaSportPress

Manchester United vs Chelsea LIVE!Champions League football will officially return to Old Trafford next season if Man United can avoid defeat against Chelsea tonight. With Frank Lampard’s Blues ...Arrivato in prestito dall'Atletico Madrid, Joao Felix avrebbe le idee chiare riguardo il proprio futuro. L'attaccante si sarebbe trovando alla grande al Chelsea, sia con dirigenza che con gruppo ...