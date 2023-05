CHE TEMPO CHE FA | FAZIO SALUTA LA RAI CON IL PREMIO OSCAR ANTHONY HOPKINS

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 25 maggio 2023) Fabiola Rai. L’ultima puntata di CheChe Fa su Rai3, in onda domenica 28 maggio a partire dalle 20, vede in esclusiva il due volteper una lunga intervista nel popolare talk-show che dal prossimo autunno sarà ospitato su Nove. Nella sua straordinaria carriera lunga oltre 55 anni ha interpretato ruoli intramontabili che hanno fatto la storia del cinema, come l’iconico Hannibal Lecter ne “Il silenzio degli innocenti” e il maggiordomo Stevens in “Quel che resta del giorno”, ottenendo i più grandi riconoscimenti internazionali tra cui due Premicome Miglior Attore Protagonista, per “Il silenzio degli innocenti” e per “The Father – nulla è come sembra”, che gli è valso anche il primato dell’attore più anziano ad aver mai vinto l’Academy Award, cinque ...