Charles Leclerc a capo dell’U-Team per il lancio della nuova linea di guanti e caschi da lavoro

(Di giovedì 25 maggio 2023) U-Power ha scelto il volto dicome testimonial per i nuovi spotcampagna internazionale al via dal prossimo 27 maggio sulle reti Mediaset

FUTURO APERTO Ma anche dovesse arrivare Hamilton, sarebbe veramente al fianco di, oppure ... Il pezzo di carta che legaalla Ferrari ha data di scadenza nel 2024, e dunque - al di là ...Il commento diL'idea di avere Hamilton come compagno di scuderia non avrebbe dispiaciuto il ferrarista, anche lui al centro di voci che lo vorrebbero in trattativa con la ...In caso di passaggio alla Ferrari, l'ipotesi principale è quella di affiancare Hamilton a, senza però scartare la possibilità di uno scambio Ferrari - Mercedes tra i due piloti ...

Leclerc glissa Charles Leclerc ha invece commentato così le voci di un possibile approdo di Hamilton in Ferrari: "Non sono io quello che deve fare le scelte di mercato. Hamilton Lewis è incredibile, ...Bisogna sforzarsi molto per credere che Lewis Hamilton e Charles Leclerc siano finiti casualmente nello stesso gruppo di piloti in conferenza stampa a Monte-Carlo, perché l’argomento della settimana è ...