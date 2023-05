Chandra e Webb uniscono le forze Infrarosse e raggi X per una visione del cosmo

Questo incredibile risultato è stato ottenuto grazie all'unione dei dati provenienti da due strumenti di osservazione spaziale: il veteranoe l'innovativo. Ammasso stellare NGC 346: una ...È quanto hanno fatto due campioni dell'osservazione spaziale targata Nasa: il veteranoe l'innovativo. Due galassie, una nebulosa e un ammasso stellare: quattro ritratti cosmici d'...... che uniscono i dati infrarossi del telescopio spaziale Jamese i raggi X catturati dall'Osservatorio orbitaledella NASA. Sono sovrapposti anche i dati ottici del telescopio spaziale ...

Quartetto di scatti per Chandra e Webb Global Science

When the James Webb Telescope and the Chandra X-Ray Observatory combine, you know it's something extraordinary. Each image combines infrared data from earlier released Webb photog ...When multiple NASA telescopes observe the same cosmic region, the universe's true colors are revealed.